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Кристоф Дюгарри: «Международный футбол деградирует. ФИФА предлагает регрессивные форматы. На ЧМ будет 10 из 104 матчей, которые понравились, остальные – отстой»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри на фоне ЧМ-2026 раскритиковал уровень футбола на международном уровне.

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