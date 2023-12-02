ABC: олимпийского чемпиона по плаванию осудили условно за штурм Капитолия

Олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер осуждён за участие в беспорядках в Капитолии США. Как сообщает ABC News, спортсмен получил три года условно, шесть месяцев домашнего ареста и 360 часов общественных работ.
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