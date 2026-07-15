Небольшой ПК с 24 ГБ DDR5, SSD на 1 ТБ, USB4 и 2,5-гигабитным Ethernet. Представлена новая версия Minisforum UM870 Plus с Ryzen 7 8745H и OCuLink

От 700 долларовКомпания Minisforum расширила линейку мини-ПК UM870 Plus, выпустив новую конфигурацию с процессором AMD Ryzen 7 8745H, 24 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ.
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