В Белоруссии "Весту" продают на 300 тысяч дешевле, чем в России

Флагманская "Веста" "АвтоВАЗа" продаётся в соседней стране значительно дешевле, чем в родной.В Белоруссии Lada Vesta продаётся дешевле, разница с ценами в России составляет около трёхсот тысяч рублей.
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