⚡️ В Симферополе появится памятник Герою России Владиславу Дорохину Монумент погибшему в ходе СВО Владиславу Дорохину разместят на территории школы №38, которая носит его имя.
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⚡️ В Симферополе появится памятник Герою России Владиславу Дорохину Монумент погибшему в ходе СВО Владиславу Дорохину разместят на территории школы №38, которая носит его имя.