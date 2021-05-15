Эксперт рассказал об ограничениях при бесплатном подключении домов к газу

МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. В ходе реализации программы бесплатного подключения домов к газу в уже газифицированных населенных пунктах могут быть ограничения, рассказал "АиФ" преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. В ходе реализации программы бесплатного подключения домов к газу в уже газифицированных населенных пунктах могут быть ограничения, рассказал "АиФ" преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
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