Иран готовит соглашение с Россией в сфере информационной безопасности

Исламский консультативный совет (меджлис) Ирана одобрил доклад парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике касательно законопроекта о соглашении о сотрудничестве между Ираном и Россией в сфере информационной безопасности.
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