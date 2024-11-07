Вашингтон узнал как союзники снабдили вражескую Россию всем американским

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Комментарии
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vagas Karlito
Жду не дождусь когда на гегемона дутого,-   наши экономические санкции станут накладывать!)) Лопатой!!
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