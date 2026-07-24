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«Её сгубила не авария»: принц Гарри назвал причину гибели принцессы Дианы

«Её сгубила не авария»: принц Гарри назвал причину гибели принцессы Дианы

Официальной причиной гибели принцессы Дианы в Париже давно признана автокатастрофа. Спустя почти тридцать лет её младший сын нарушил молчание королевской семьи.

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