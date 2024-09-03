Blue Origin приблизилась к дебютному запуску ракеты New Glenn

Вторая ступень ракеты New Glenn на испытательном стенде / © Blue Origin В течение двух недель Blue Origin планирует провести статическое огневое испытание верхней ступени ракеты, которая приводится в действие двумя двигателями BE-3U.
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