В Тверской области пропала пенсионерка в светлом пиджаке

25 января в городе Конаково пропала Ирина Иванова. Как сообщают волонтеры ВПСО «Сова» , 73-летняя женщина примерно в 16:00 ушла из дома, который находится на улице 1-я Набережная, и до сих пор не вернулась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии