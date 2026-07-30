Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп пригрозил возвращением к полномасштабной военной операции против Ирана

Трамп пригрозил возвращением к полномасштабной военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в комментарии французскому изданию TF1/LCI пригрозил возвращением к полномасштабной военной операции против Ирана в случае, если в Вашингтоне «не получат от Тегерана всё, что хотят».

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