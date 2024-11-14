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Петербургский дневник

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УВКПЧ ООН объяснили отсутствие реакции на убийства Киевом журналистов из России

УВКПЧ ООН объяснили отсутствие реакции на убийства Киевом журналистов из России

Организация якобы не обладает доступом для подтверждения этой информации Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попыталось оправдаться за отсутствие реакции на более чем 30 убийств Киевом российских журналистов.

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