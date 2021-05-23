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Супероружие нацистов, которое могло изменить историю

Супероружие нацистов, которое могло изменить историю

После окончания Второй мировой войны, когда было обнаружено множество секретных лабораторий и испытательных полигонов Третьего Рейха, мир был потрясен тем, в каких только направлениях не велась разработка смертельных орудий у нацисткой Германии.

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