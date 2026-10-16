Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать бюджет на 2028–2034 годы в размере 1,76 трлн евро с расширенными военными расходами из-за расхождений по ключевым вопросам.
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