Ретро-бежевый корпус ПК переходит из первоапрельской шутки в розницу

Компания SilverStone, специализирующаяся на производстве корпусов, систем охлаждения и питания, объявила, что корпус для настольного ПК, который она ранее показала в качестве первоапрельской шутки, поступит в розничную продажу.
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