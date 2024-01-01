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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давидович-Фокина шестой раз обыграл соперника из топ-10

Алехандро Давидович-Фокина обыграл Хуберта Хуркача на United Cup – 3:6, 6:3, 6:4. Это шестая победа испанца над игроком топ-10 в 30 матчах против соперников такого уровня.

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