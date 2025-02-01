Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине

Бывший советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что сделка между Москвой и Вашингтоном по Украине может быть заключена при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек.
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