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Путешествие без границ: куда россияне могут отправиться по внутреннему паспорту

Путешествие без границ: куда россияне могут отправиться по внутреннему паспорту

Путешествие без границ: куда россияне могут отправиться по внутреннему паспорту Ирина ВальковаВ мире, где каждый выезд за рубеж ассоциируется с необходимостью оформления виз и заграничных паспортов, остаются настоящие «лазейки» для тех, кто мечтает о новых впечатлениях, но не готов проходить через бюрократическую волокиту.

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