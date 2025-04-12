Путешествие без границ: куда россияне могут отправиться по внутреннему паспорту Ирина ВальковаВ мире, где каждый выезд за рубеж ассоциируется с необходимостью оформления виз и заграничных паспортов, остаются настоящие «лазейки» для тех, кто мечтает о новых впечатлениях, но не готов проходить через бюрократическую волокиту.