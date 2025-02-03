В Кирове при столкновении легкового автомобиля и автобуса погиб человек

По данным УМВД России по Калужской области, 2 февраля 2025 года около 20:20 в Кирове произошло ДТП. Предварительно установлено, что в районе дома номер 52 на улице Советской автомобиль Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ, который перевозил рабочих одной из городских организаций.