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В Кирове при столкновении легкового автомобиля и автобуса погиб человек

В Кирове при столкновении легкового автомобиля и автобуса погиб человек

По данным УМВД России по Калужской области, 2 февраля 2025 года около 20:20 в Кирове произошло ДТП. Предварительно установлено, что в районе дома номер 52 на улице Советской автомобиль Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ, который перевозил рабочих одной из городских организаций.

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