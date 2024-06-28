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Аристов: ФССП изъяла имущество и деньги Ходорковского и Лебедева

Аристов: ФССП изъяла имущество и деньги Ходорковского и Лебедева

Судебные приставы взыскали более 120 объектов имущества, три миллиона долларов США и семь миллионов рублей, принадлежащих бывшему руководителю нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому (в России признан иноагентом) и бывшему руководителю МЕНАТЕПа Платону Лебедеву в счет погашения их долгов по приговору суда.

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