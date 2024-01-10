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В Забайкалье восстановили движение поездов после схода двух составов с рельсов

В Забайкалье восстановили движение поездов после схода двух составов с рельсов

Движение поездов в Забайкальском крае полностью восстановлено после аварии. Рабочие в срочном порядке отремонтировали 600 метров железнодорожного полотна при морозе в 37 градусов, рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

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