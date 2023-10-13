Компания GAC опубликовала первые изображение электрокара в стиле Tesla

Кроссовер получил поднимающиеся задние двери, которые выполнены в стилистике Model X. Пока что автопроизводитель не раскрывает полные характеристики новинки, они станут известны ближе к дате дебюта, которая намечена на ноябрь текущего года.
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