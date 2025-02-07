МИД Индии: За последние полгода в Бангладеш погибло более 20 индусов

23 индуса были убиты с 5 августа 2024 года в Бангладеш, заявил 7 февраля заместитель министра иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх, отвечая на вопрос в нижней палате парламента, пишет The Hindustan Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии