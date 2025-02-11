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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Рост выручки контрактных производителей чипов в этом году замедлится до 20 % ...

Рост выручки контрактных производителей чипов в этом году замедлится до 20 % ...

Рост выручки контрактных производителей чипов в этом году замедлится до 20 %По итогам прошлого года рынок услуг по контрактному выпуску чипов продемонстрировал рост выручки на 22 %, но в текущем он ограничится ростом на 20 %, как считают аналитики Counterpoint Research.

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