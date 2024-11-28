Warhammer 40,000: Space Marine 2 достигла новой вершины продаж и скоро получит крупный пат...

Warhammer 40,000: Space Marine 2 достигла новой вершины продаж и скоро получит крупный патч с операцией на Демериуме и генерацией кадров DLSSИздательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive поделились деталями следующего патча для своего шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 и раскрыли актуальные продажи игры.