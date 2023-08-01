Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Газзаев о Бонгонда: «Есть вопросы. Вышел с Промесом, пожадничал, надо было отдавать пас. Я крупно штрафовал за подобный трюк»

Красно-белые победили со счетом 2:1 в матче Мир РПЛ. «В первом тайме сказался более высокий класс «Спартака».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх