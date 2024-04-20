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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Daily Mail: средиземноморскую диету заменит японская

Daily Mail: средиземноморскую диету заменит японская

Полноценной заменой средиземноморской диете может стать японская, отмечают в Daily Mail. «Исследователь Дэн Бюттнер отмечает, что только у 6,7% людей старше 65 лет, проживающих в японской префектуре Окинава, развивается деменция, что почти вдвое меньше, чем в США.

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