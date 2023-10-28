Lucy Dickerson. Как работает пропаганда и почему бессмысленно вести информационную войну с Западом (она будет проиграна еще до начала реальных "боевых" действий).
Это дети, они же не родились с членской карточкой партии ХАМАС!
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Это, практически, как сейчас задать вопрос жидовцу/жидобандеровцу - Так сколько штук вас гитлер уконтрапупил??? При этом держать в руках материалы Нюрнбергского трибунала с ТОЧНЫМИ ДОКАЗАННЫМИ цифрами. И услышите такое в свой адрес... ПРОСТО КАРУЛ.
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2 д.
Gennady Sokolovsky
Видимо, мало кто изучал методы работы фашистов - создать панику, показать направление к "бутылочному горлышку" и там, как в тире, уничтожить.
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2 д.
Миша Потапов
Жиды были первыми фашистами- Моисей своих в пустыне убивал 40 лет, в Красном море утопил армию, а на Египет наслал сколько всяких бедствий. Какой народ ещё такое творил???
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2 д.
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