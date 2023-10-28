Это дети, они же не родились с членской карточкой партии ХАМАС!

Gennady Sokolovsky Это, практически, как сейчас задать вопрос жидовцу/жидобандеровцу - Так сколько штук вас гитлер уконтрапупил??? При этом держать в руках материалы Нюрнбергского трибунала с ТОЧНЫМИ ДОКАЗАННЫМИ цифрами. И услышите такое в свой адрес... ПРОСТО КАРУЛ.

Gennady Sokolovsky Видимо, мало кто изучал методы работы фашистов - создать панику, показать направление к "бутылочному горлышку" и там, как в тире, уничтожить.