Это дети, они же не родились с членской карточкой партии ХАМАС!

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Это, практически, как сейчас задать вопрос жидовцу/жидобандеровцу -  Так сколько штук вас гитлер уконтрапупил??? При этом держать в руках материалы Нюрнбергского трибунала с ТОЧНЫМИ ДОКАЗАННЫМИ цифрами. И услышите такое в свой адрес... ПРОСТО КАРУЛ.
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2 д.
Gennady Sokolovsky
Видимо, мало кто изучал методы работы фашистов - создать панику, показать направление к &quot;бутылочному горлышку&quot; и там, как в тире, уничтожить.
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2 д.
Миша Потапов
Жиды были первыми фашистами- Моисей своих в пустыне убивал 40 лет, в Красном море утопил армию, а на Египет наслал сколько всяких бедствий. Какой народ ещё такое творил???
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2 д.

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