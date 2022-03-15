Закон и Порядок

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NYT узнал о запускаемых Россией ложных целях вместе с ракетами «Искандер-М»

NYT узнал о запускаемых Россией ложных целях вместе с ракетами «Искандер-М»

Россия устанавливает на свои ракеты специальные устройства – ложные цели-«обманки». Они помогают преодолевать украинскую систему ПВО, поражая цели внутри страны.

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