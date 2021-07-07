685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 Закатил скандал прямо на сцене: всплыли шокирующие кадры с Меньшовым Вчера стало известно о смерти культового советского и российского режиссера Владимира Меньшова.