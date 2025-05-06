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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Индия и Пакистан сцепились в интересах США

Индия и Пакистан сцепились в интересах США

Конфликт в Кашмире бьет сразу по Китаю, России, Афганистану и Средней Азии Станислав Тарасов Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press После теракта в Кашмире, в результате которого погибли 26 мирных жителей, Индия и Пакистан продолжаются обмениваться грозными заявлениями в адрес друг друга.

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