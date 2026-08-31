НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Санитар нормаларны бозган өчен Казандагы төнге клубны ике айга япканнар

Санитар нормаларны бозган өчен Казандагы төнге клубның эшен ике айга туктатканнар. Федераль суд приставлары хезмәтенең ТР буенча идарәсе хәбәр иткәнчә, төнге клубта тикшерү вакытында персоналның медицина кенәгәләре булмавы, продукция һәм милекнең маркировкаланмавы, ә бинаның санитар нормаларга туры килмәве ачыкланган.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым