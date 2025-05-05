Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Два императора. Или...?

Два императора. Или...?

Государственник Доброе утро, Империя. Итак, товарищ Си едет в Москву, причем на четыре дня - следовательно, речь идет не столько о праздновании Дня Победы, сколько о стратегически важных для России и Китая переговорах.

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Комментарии
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GD
Gennady Domnenko
Роль пугала, которую автор отвел России, незавидна. Я думаю, что в настоящее время, Россия представляет собой &quot;золотую акцию&quot;.
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1 д.
Людмила Фирстова
Геннадий, внимательно надо читать, ваши выводы о роли пугала странные
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23 час.
Рауф Растов
Действительно, на данный момент имеется определённый резон в том, чтобы избегать анонсирования вполне возможной встречи руководителей стран-лидеров трёх цивилизаций: западной, восточной и особенной российской. Хотя бы для того, чтобы лишний раз не баламутить мировые фондовые рынки и не вносить излишнюю дезинтеграцию в процессы выравнивания международной политической стабильности. Во всяком случае, как это также следует из статьи автора, подобная встреча - настоятельный императив исторической необходимости.
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22 час.
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