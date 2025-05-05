Два императора. Или...?

Рауф Растов

Действительно, на данный момент имеется определённый резон в том, чтобы избегать анонсирования вполне возможной встречи руководителей стран-лидеров трёх цивилизаций: западной, восточной и особенной российской. Хотя бы для того, чтобы лишний раз не баламутить мировые фондовые рынки и не вносить излишнюю дезинтеграцию в процессы выравнивания международной политической стабильности. Во всяком случае, как это также следует из статьи автора, подобная встреча - настоятельный императив исторической необходимости.