Боец РФ сообщил, что снайперские двойки меняют на тройки в зоне СВО

Боец башкирской стрелковой роты имени Ахата Ахметьянова 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Ахмет» сообщил агентству РИА Новости, что снайперские двойки меняют на тройки из-за большой активности украинских дронов в зоне проведения специальной военной операции.
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