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Холдинг Алины Кабаевой купил "Комсомольскую правду"

Холдинг Алины Кабаевой купил "Комсомольскую правду"

Национальная Медиа Группа, председателем совета директоров которой является Алина Кабаева, купила "Комсомольскую правду" — одно из старейших в России изданий с многомиллионной аудиторией.

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