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В Адыгее Завершился первый день переговоров в рамках реверсной бизнес-миссии из Республики Узбекистан

В Адыгее Завершился первый день переговоров в рамках реверсной бизнес-миссии из Республики Узбекистан

Завершился первый день переговоров в рамках реверсной бизнес-миссии из Республики УзбекистанВ Центре поддержки экспорта прошли B2B-переговоры товаропроизводителей Республики Адыгея с предпринимателями Узбекистана.

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