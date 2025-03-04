Демократы нашли способ устроить Трампу проблемы из-за Украины

Демократы хотят превратить слушания в Сенате по утверждению кандидатур трех претендентов на различные внешнеполитические должности в «опосредованную войну» по вопросу приверженности страны НАТО и поддержки Украины.
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