Второй международный музыкальный фестиваль открылся в Пицунде

В Пицунде торжественно открылся второй международный музыкальный фестиваль. Мероприятие прошло в Государственном концертном зале Пицундского храма — Патриаршего собора в честь апостола Андрея Первозванного, передает пресс-служба Министерства культуры республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии