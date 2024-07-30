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Второй международный музыкальный фестиваль открылся в Пицунде

Второй международный музыкальный фестиваль открылся в Пицунде

В Пицунде торжественно открылся второй международный музыкальный фестиваль. Мероприятие прошло в Государственном концертном зале Пицундского храма — Патриаршего собора в честь апостола Андрея Первозванного, передает пресс-служба Министерства культуры республики.

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