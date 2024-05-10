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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Вик Норд
    Там отдавать уже нечего,да и не нужен он им,у них другая топливная составляющая(твёрдая),электронные системы несопост...Байконур всё.
  • Вик Норд
    "Они хозяева этого "огорода"- Да какие они хозяева,так,квартиранты,разобравшись с незадачами,Россия вернёт "кованный ...Байконур всё.
  • Татьяна Рябинова
    Лишь бы не отдали космодром ЗападуБайконур всё.

Путин предупреждал: Ответ России на иностранное вмешательство в СВО будет незамедлительным и жёстким

Путин предупреждал: Ответ России на иностранное вмешательство в СВО будет незамедлительным и жёстким

Завтра в 16.00 обявим Англии войну (цитата из фильма) Посла Британии вызвали в МИД и ему был выражен решительный протест в связи с заявлением главы МИД Кэмерона о праве Киева наносить удары по России британским оружием.

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