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Проба 2

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18 уютных балконов, которые превратились в островки счастья посреди городской суеты

18 уютных балконов, которые превратились в островки счастья посреди городской суеты

Балкон нередко становится местом, куда отправляются старые коробки, лыжи и вещи «на всякий случай». Но некоторые люди превращают балконы в уютные уголки для отдыха, наполненные ароматом цветов, вкусом утреннего кофе и маленькими радостями.

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