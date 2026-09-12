18 уютных балконов, которые превратились в островки счастья посреди городской суеты

Балкон нередко становится местом, куда отправляются старые коробки, лыжи и вещи «на всякий случай». Но некоторые люди превращают балконы в уютные уголки для отдыха, наполненные ароматом цветов, вкусом утреннего кофе и маленькими радостями.
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