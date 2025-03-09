Десятки иностранных военных могли быть уничтожены в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по Кривому Рогу Днепропетровской области Украины — родному городу украинского лидера Владимира Зеленского.
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