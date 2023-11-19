Макс Ферстаппен: Судьи приняли правильное решение, наказав меня за эпизод с Леклером

Макс Ферстаппен: Судьи приняли правильное решение, наказав меня за эпизод с ЛеклеромGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент с Шарлем Леклером на первом круге Гран При Лас-Вегаса.