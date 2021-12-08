Происшествия

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Международный день борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, которая по-прежнему остается серьезной угрозой и разрушает существующие демократические устои, оказывая негативное влияние на различные государственные и общественные институты.

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