9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, которая по-прежнему остается серьезной угрозой и разрушает существующие демократические устои, оказывая негативное влияние на различные государственные и общественные институты.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- В Республике Марий Эл подростку за спасение утопающего вручена медаль СК России «За высокую гражданственность»
- Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах нападения на водителя школьного микроавтобуса в Республике Ингушетия
- Военными следователями возбуждено уголовное дело о взятке за содействие при исполнении госконтракта
Свежие комментарии