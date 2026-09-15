В Пусане на российском судне в результате аварии пострадали четыре человека

Как минимум четверо граждан РФ пострадали в результате аварии на российском рыболовном судне «Калтан» в порту города Пусан (Республика Корея), сообщает 15 сентября пресс-служба российского генконсульства в Пусане.
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