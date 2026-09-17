Робот атаковал инженера и выбил пульт управления из его рук

SEBASTIEN NOGIER/EPA/TASS Гуманоидный робот во время испытаний в восточной китайской провинции Чжэцзян внезапно атаковал инженера и выбил пульт управления из его рук.
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