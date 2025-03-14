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Царьград

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Россия, Китай и Иран обсудили пути разрешения ядерной проблемы в Пекине

Россия, Китай и Иран обсудили пути разрешения ядерной проблемы в Пекине

В Пекине состоялась встреча представителей России, Китая и Ирана по иранской ядерной проблеме. Замглавы МИД Ма Чжаосюй подчеркнул важность устранения коренных причин кризиса и отказа от угроз, отметив ценность резолюции 2231 СБ ООН в этом процессе.

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