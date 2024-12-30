Фельдшер назвала запрещающие самолечение симптомы Исследования утверждают, что свыше 60 процентов россиян занимается самолечением вместо посещения врачей, сообщила фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан.
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