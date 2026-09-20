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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Филатов о 14-м месте «Локо»: «Команды не будет в стыках, все вопросы решим. Сейчас задача – выправить ситуацию»

Член совета директоров « Локомотива » Валерий Филатов высказался о положении команды в чемпионате России.

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