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Китайские авиакомпании возобновят прямые рейсы в Великобританию

Китайские авиакомпании возобновят прямые рейсы в Великобританию

Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — Air China возобновит прямые рейсы между Пекином и Лондоном с четверга, согласно данным системы бронирования компании, и это первый перевозчик в Китае, возобновивший рейсы после 18-месячного перерыва из-за пандемии.

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