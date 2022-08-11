Китайские авиакомпании возобновят прямые рейсы в Великобританию

Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — Air China возобновит прямые рейсы между Пекином и Лондоном с четверга, согласно данным системы бронирования компании, и это первый перевозчик в Китае, возобновивший рейсы после 18-месячного перерыва из-за пандемии.